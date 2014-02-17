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"Меткий выстрел": в Приморье охотник случайно застрелил человека

"Меткий выстрел": в Приморье охотник случайно застрелил человека

Источник фото: EADaily, СК РФ по Приморскому краю

06 июня 2020 года  на придомовой территории  дома по улице Партизанская в селе Данильченково Лазовского района обнаружено тело 30-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы. В ходе следствия установлено, что мужчина стал жертвой неосторожного преступления во время охоты. Тело мужчины перевез с места происшествия родственник. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, в тот же день в правоохранительные органы явился 42-летний  мужчина и сообщил, что во время охоты был в поисках добычи и, увидев  силуэт животного, выстрелил из ружья в сторону животного. Мужчина  подумал, что не попал в цель и покинул место охоты. На следующий день ему стало известно о смерти потерпевшего.

Следователи провели осмотр места происшествия, где произошла смерть человека, у подозреваемого изъято ружье, из которого произведен выстрел. В рамках расследования уголовного дела назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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