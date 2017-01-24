Оскорбленный приморец нанес смертельный удар своему обидчику

10 октября 2020 года в квартире дома по улице Молодежная в селе Чугуевка обнаружено тело 33-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, по подозрению в совершении преступления задержан 47-летний мужчина. Он признался, что во время распития спиртных напитков между ним и потерпевшим возникла ссора из-за того, что последний оскорбил подозреваемого обидным слово. После этого подозреваемый взял нож и нанес им удар в область грудной клетки последнего. От полученных травм потерпевший скончался.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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