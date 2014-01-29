23-летний житель Приморья погиб от ножевого ранения

8 февраля 2020 года вблизи дома по улице Матросова селе Новицкое обнаружено тело 23-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде колото-резанных ран в области грудной клетки. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Следственный комитет по Приморскому краю, по подозрению в совершении преступления задержан 22-летний знакомый потерпевшего.

По версии следствия, 7 февраля 2020 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вблизи дома по улице Лазо в селе Новицкое Партизанского района, в ходе ссоры с потерпевшим, также находящимся в состоянии алкогольного опьянения, нанёс ему два удара ножом в область грудной клетки, после чего скрылся с места совершения преступления. Потерпевший сумел добежать к дому на улице Матросова. Несмотря на оказанную медицинскую помощь потерпевший умер.

Расследование уголовного дела продолжается, с участием подозреваемого проведена проверка показаний на месте, допрошены свидетели.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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