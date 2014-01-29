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Очередная жертва: ножи пошли в ход после стаканов

Очередная жертва: ножи пошли в ход после стаканов

Фото: pixabay.com

7 января 2020 года в доме в селе Углекаменск Партизанского района обнаружено тело 32-летнего мужчины с признаками насильственной смерти колото-резаной раной в области груди, сообщает "Вести: Приморье".

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам убийства.

По подозрению в совершении преступления задержан 58-летний приятель потерпевшего.

По версии следствия, мужчины распивали спиртные напитки и поссорились на бытовой почве. В ходе ссоры подозреваемый нанёс удар ножом в область грудной клетки. От полученного ранения потерпевший скончался, отметили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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