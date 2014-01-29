Очередная жертва: ножи пошли в ход после стаканов
7 января 2020 года в доме в селе Углекаменск Партизанского района обнаружено тело 32-летнего мужчины с признаками насильственной смерти колото-резаной раной в области груди, сообщает "Вести: Приморье".
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам убийства.
По подозрению в совершении преступления задержан 58-летний приятель потерпевшего.
По версии следствия, мужчины распивали спиртные напитки и поссорились на бытовой почве. В ходе ссоры подозреваемый нанёс удар ножом в область грудной клетки. От полученного ранения потерпевший скончался, отметили в ведомстве.
Расследование уголовного дела продолжается, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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