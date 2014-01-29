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В Приморье 75-летний пенсионер зарезал сына в первый день нового года

В Приморье 75-летний пенсионер зарезал сына в первый день нового года

Фото: ВК Пресс

1 января 2020 года в доме на улице Лермонтова в поселке Трудовое в городе Владивостоке обнаружено тело 44-летнего мужчины с колото-резаной раной в области груди. По данному факту  следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, по подозрению в совершении преступления задержан 75-летний отец потерпевшего.

Мужчина признался, что нанёс удар перочинным ножом в область груди в ходе ссоры с сыном.

Расследование уголовного дела продолжается проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. С участием подозреваемого проведена проверка показаний на месте. Решатся  вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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