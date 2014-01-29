В Приморье 75-летний пенсионер зарезал сына в первый день нового года
1 января 2020 года в доме на улице Лермонтова в поселке Трудовое в городе Владивостоке обнаружено тело 44-летнего мужчины с колото-резаной раной в области груди. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, по подозрению в совершении преступления задержан 75-летний отец потерпевшего.
Мужчина признался, что нанёс удар перочинным ножом в область груди в ходе ссоры с сыном.
Расследование уголовного дела продолжается проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. С участием подозреваемого проведена проверка показаний на месте. Решатся вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
06.11.2019 На Лазурном проспекте 21-летний парень зарезал 40-летнюю любовницу
-
28.10.2019 В Приморье ревнивец зарезал своего соперника
-
21.10.2019 Пьяная драка между соседями завершилась жестоким убийством
-
13.04.2015 В Дальнегорске возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины
-
29.12.2014 В Уссурийске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в убийстве человека
-
29.01.2014 Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту убийства местного жителя
Добавить комментарий