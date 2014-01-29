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Приморец погиб из-за женщины

Приморец погиб из-за женщины

Фото: АиФ Красноярск

3 января 2020 года в квартире дома на улице Терешковой в городе Дальнереченске обнаружено тело 40-летнего мужчины с колото-резанными  ранениями в области тела и шеи. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Приморскому краю, по подозрению в совершении преступления задержан 36-летний знакомый потерпевшего.

По версии следствия, мужчины распивали спиртные напитки и между ними возникла ссора из-за женщины. Подозреваемый взял нож и нанес им несколько ударов в область грудной клетки и шеи потерпевшего. От полученных ранений последний скончался.

Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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