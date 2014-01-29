Приморец погиб из-за женщины
3 января 2020 года в квартире дома на улице Терешковой в городе Дальнереченске обнаружено тело 40-летнего мужчины с колото-резанными ранениями в области тела и шеи. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Приморскому краю, по подозрению в совершении преступления задержан 36-летний знакомый потерпевшего.
По версии следствия, мужчины распивали спиртные напитки и между ними возникла ссора из-за женщины. Подозреваемый взял нож и нанес им несколько ударов в область грудной клетки и шеи потерпевшего. От полученных ранений последний скончался.
Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
29.01.2014 Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту убийства местного жителя
-
02.01.2020 В Приморье 75-летний пенсионер зарезал сына в первый день нового года
-
08.01.2020 Очередная жертва: ножи пошли в ход после стаканов
-
14.07.2014 В Пожарском районе возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины
-
10.05.2016 В Пожарском районе возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины
-
22.09.2014 В Уссурийске возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины
Добавить комментарий