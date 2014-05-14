«Ищите женщину»: житель Хасанского района поплатился за любовь

В Хасанском районе возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины, сообщает "Вести: Приморье".

Тело 30-летнего мужчины с признаками насильственной смерти (травма головы и позвоночника) было обнаружено 2 января возле автобусной остановки на улице Рыбаков в поселке Славянка Хасанского района.

По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

По подозрению в совершении преступления задержан 27-летний местный житель, отметили в СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, с 1 на 2 декабря 2020 года потерпевший пришёл выяснять отношения к своей знакомой, на помощь к ней приехал подозреваемый. В ходе ссоры он нанёс потерпевшему множественны удары руками и ногами по голове и телу. После этого потерпевшего вывезли на остановку в районе улицы Рыбаков посёлка Славянка, где он от полученных травм скончался.

Расследование уголовного дела продолжается, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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