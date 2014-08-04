Ссора в строительном вагончике оборвала жизнь мужчины

24 ноября 2019 года в строительном вагончике, установленном по улице Заречная в городе Артеме, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по ПК.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По подозрению в совершении преступления задержан 38-летний приятель потерпевшего.

По версии следствия, 24 ноября 2019 года подозреваемый пришел в строительный вагончик и затеял ссору с потерпевшим. Его разозлило поведение потерпевшего, который бросил подозреваемого в компании и ушел один. Во время ссоры подозреваемый нанес множество ударов руками по голове потерпевшего. От полученных повреждений мужчина скончался.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы и предъявление обвинения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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