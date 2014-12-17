Мужчина поплатился жизнью за смерть кошки
1 декабря 2019 года в доме по улице Пионерская в селе Абрамовка обнаружено тело 53-летнего мужчины с признаками насильственной смерти – ушибленными ранами головы. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморскому краю.
По подозрению в совершении преступления задержан 22-летний знакомый потерпевшего. Который признался, что во время ссоры с потерпевшим, который находясь в состоянии алкогольного опьянения убил кошку, нанес последнему множество ударов деревянной палкой по голове. От полученных повреждений потерпевший умер.
Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленный на закрепления доказательственной базы и предъявления обвинения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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