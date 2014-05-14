В Арсеньеве мужчина убил приятеля, разбудившего спящего ребенка





25 ноября 2019 года в квартире дома по улице Щербакова в городе Арсеньеве обнаружено тело 31-летнего мужчины с признаками насильственной смерти – телесными повреждениями в области лица, — сообщают «Вести: Приморье» по данным СК.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По подозрению в совершении преступления задержан 30-летний приятель потерпевшего.

По версии следствия, вечером 24 ноября 2019 года подозреваемый пригласил потерпевшего к себе в гости. После застолья, последний, собираясь уходить, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал скандалить. В это время в квартире находился маленький ребенок, который проснулся и начал плакать. На просьбы подозреваемого вести себя тише, потерпевший не реагировал. В связи с чем возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес потерпевшему три удара руками по голове и уложил спать. Однако, на следующий день от полученных повреждений потерпевший скончался.

Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленный на закрепления доказательственной базы и предъявления обвинения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru