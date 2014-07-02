Жителю Приморья проломили табуретом голову на лесозаготовках
26 октября 2019 года не территории вахтового поселка лесозаготовительного пункта в поселке Светлая Тернейского района обнаружено тело 51-летнего мужчины с признаками насильственной смерти: повреждениями в области головы. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По подозрению в совершении преступления задержан 49-летний мужчина.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, 26 октября 2019 года между потерпевшим и подозреваемым возникла ссора, в ходе которой последний нанес множественные удары в область головы и тела потерпевшего, а затем взял деревянный табурет и нанес им один удар по голове. От полученных повреждений потерпевший скончался. После совершения преступления подозреваемый пытался скрыть улики. В результате одной из версий стала - получение травмы на производстве. Однако благодаря грамотно проведенным следственным действиям картина преступления и причина смерти была установлена.
В настоящее время решается вопрос о заключении под стражу подозреваемого.
Расследование уголовного дела продолжается.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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