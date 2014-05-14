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Смертельный табурет: убийство не удалось выдать за производственную травму

Смертельный табурет: убийство не удалось выдать за производственную травму

Фото: sochinews.io


В Тернейском районе следователям удалось найти причину смерти 51-летнего мужчины. Версию о получении травмы на производстве оперативники отвергли, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на Следственный комитет края.

26 октября 2019 года не территории вахтового поселка лесозаготовительного пункта в поселке Светлая Тернейского района обнаружено тело 51-летнего  мужчины с признаками насильственной смерти: повреждениями в области головы. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В ходе проведения оперативно-следственных действий по подозрению в совершении преступления задержан 49-летний мужчина.

По версии следствия, 26 октября 2019 года между потерпевшим и подозреваемым возникла ссора, в ходе которой последний нанес множественные удары в область головы и тела потерпевшего, а затем взял деревянный табурет и нанес им один удар по голове. От полученных повреждений потерпевший скончался. После совершения преступления подозреваемый принял меры к сокрытию  улик и одной из версии была версия о получении травмы на производстве, однако благодаря грамотно проведенным следственным действиям картина преступления и причина смерти была установлена.  

В настоящее время подозреваемый задержан и решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс  мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств  произошедшего.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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