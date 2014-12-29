Обвинение своей женщины в измене дорого стоило приморцу
15 сентября 2020 года в доме по улице Марата в городе Партизанске обнаружено тело 54-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде колото-резанной раны в области грудной клетки. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, по подозрению в совершении преступления задержана 49-летняя женщина. Она рассказала, что после распития спиртного между ней и ее сожителем возникла ссора, так как мужчина обвинил ее в измене. В гневе она нанесла ему удар ножом в область грудной клетки. От полученных повреждений мужчина скончался.
На месте происшествия обнаружено и изъято орудие преступления – нож и другие предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.
В рамках расследования уголовного дела назначено несколько судебных экспертиз в том, числе экспертиза холодного оружия. Следователем подготовлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.
Комментировать: