В полиции Приморья новый начальник Управления уголовного розыска





Приказом Министра внутренних дел Российской Федерации полковник полиции Дмитрий Полоскин назначен на должность начальника Управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю, — передают «Вести: Приморье».



Как сообщает пресс-служба МВД, Дмитрий Полоскин окончил Дальневосточный юридический институт МВД России. В 2002 году начал службу в отделе уголовного розыска милиции Ленинского района города Владивостока в должности оперуполномоченного.



За период службы в органах внутренних дел полковник Полоскин зарекомендовал себя профессиональным сотрудником, умелым организатором, требовательным руководителем.



Отмечен медалями «За отличие в службе» трех степеней, «За доблесть в службе» и «За отличную службу в МВД», а также нагрудным знаком «Лучший сотрудник криминальной милиции».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]