Начальником УМВД России по Владивостоку назначен Вадим Холмогоров
Начальник Управления МВД России по Приморскому краю генерал-майор полиции Олег Стефанков в режиме видеоконференцсвязи представил личному составу УМВД России по городу Владивостоку нового руководителя. Начальником управления министерства внутренних дел России по городу Владивостоку назначен полковник полиции Вадим Холмогоров.
Как сообщает "Вести : Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, Вадим Холмогоров начал службу в органах внутренних дел в 1997 году. С 2018 года занимал должность заместителя начальника УМВД России по городу Владивостоку – начальника полиции.
За период службы в органах внутренних дел полковник полиции Холмогоров зарекомендовал себя высокопрофессиональным сотрудником, умелым организатором, энергичным и требовательным руководителем. Бескомпромиссен к нарушителям служебной дисциплины и законности.
За высокие показатели в службе неоднократно поощрялся руководством Министерства Внутренних дел Российской Федерации, Управления МВД России по Приморскому краю, Управления МВД России по городу Владивостоку.
Олег Стефанков подчеркнул, что свой профессиональный путь новый руководитель УМВД Владивостока начал с должности оперуполномоченного уголовного розыска и в течение многих лет работал в подразделениях криминального блока. Глава УМВД Приморья выразил уверенность в том, что знания и организаторские способности Вадима Холмогорова будут в полной мере реализованы в новом статусе, а богатый жизненный и практический опыт, умение правильно оценивать оперативную обстановку позволят принимать грамотные управленческие решения.
В завершение начальник Управления МВД России по Приморскому краю пожелал успехов в службе новому руководителю и всем сотрудникам органов внутренних дел столицы Дальнего Востока.
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