В Штабе УМВД России по Приморскому краю назначен новый начальник

Глава УМВД Приморья Олег Стефанков в режиме видеоконференцсвязи представил личному составу начальника Штаба УМВД России по Приморскому краю - полковника внутренней службы Юрия Червякова, сообщают «Вести:Приморье».

Юрий Анатольевич Червяков родился 23 июня 1969 года в Ростовской области.

В 1993 году окончил Высшую следственную школу МВД России по специальности «юриспруденция». Ему была присвоена квалификация «юрист».

Службу в органах внутренних дел начал с должности следователя ОВД Заветинского района Ростовской области.

С 1995 года - заместитель начальника отдела по кадрам ОВД Чернышковского района Волгоградской области. В 1999 году назначен на должность начальника ОВД Чернышковского района Волгоградской области.

В 2000 - 2002 годы проходил службу в Северо-Кавказском регионе.

В 2009 году окончил Академию управления МВД России. С 2011 по 2020 год являлся заместителем начальника УМВД России по городскому округу Королёв Московской области.

Приказом начальника УМВД России по Приморскому краю назначен на должность начальника Штаба УМВД России по Приморскому краю, отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

За период несения службы в органах внутренних дел удостоен многих наград, в числе которых медали «За отвагу», «За отличие в службе», медаль ордена «За заслуги перед отечеством» 2 степени, нагрудный знак «Почётного сотрудника МВД».

Руководство и личный состав Управления МВД России по Приморскому краю поздравляют Юрия Анатольевича с назначением на должность, желают успехов в службе, здоровья и семейного благополучия.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]