Приморский контр-адмирал проинспектировал строительство кораблей для ТОФ

«Амурский судостроительный завод» выполняет сразу три заказа для ТОФ. С проверкой сюда наведался приморский контр-адмирал, - передают "Вести: Приморье" по данным пресс-службы ВВО.

Заместитель командующего ТОФ по вооружению контр-адмирал Игорь Королёв посетил «Амурский судостроительный завод» в Комсомольске-на-Амуре, где провел встречу с руководством предприятия, которое является основной базой на Дальнем Востоке по строительству кораблей для ВМФ России.

Заместитель командующего вместе с офицерами штаба ТОФ проинспектировал строительство новейшего корвета проекта 22380 «Резкий», осмотрел стапель, на котором ведется строительство двух малых ракетных кораблей проекта 22800 «Ржев» и «Удомля», заложенных 1 июля текущего года. Также он ознакомился с выполнением достроечных работ на корвете «Алдан Цыденжапов» и подготовкой его к швартовым испытаниям.

Все работы по флотским заказам ведутся в соответствии с графиком.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]