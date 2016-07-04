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Приморский контр-адмирал проинспектировал строительство кораблей для ТОФ

Приморский контр-адмирал проинспектировал строительство кораблей для ТОФ

Фото: mil.ru

«Амурский судостроительный завод» выполняет сразу три заказа для ТОФ. С проверкой сюда наведался приморский контр-адмирал, - передают "Вести: Приморье" по данным пресс-службы ВВО.

Заместитель командующего ТОФ по вооружению контр-адмирал Игорь Королёв посетил «Амурский судостроительный завод» в  Комсомольске-на-Амуре, где провел встречу с руководством предприятия, которое является основной базой на Дальнем Востоке по строительству кораблей для ВМФ России.

Заместитель командующего вместе с офицерами штаба ТОФ проинспектировал строительство новейшего корвета проекта 22380 «Резкий», осмотрел стапель, на котором ведется строительство двух малых ракетных кораблей проекта 22800 «Ржев» и «Удомля», заложенных 1 июля текущего года.  Также он ознакомился с выполнением достроечных работ на корвете «Алдан Цыденжапов» и подготовкой его к швартовым испытаниям.

Все работы по флотским заказам ведутся в соответствии с графиком.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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