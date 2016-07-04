Приморский контр-адмирал проинспектировал строительство кораблей для ТОФ
«Амурский судостроительный завод» выполняет сразу три заказа для ТОФ. С проверкой сюда наведался приморский контр-адмирал, - передают "Вести: Приморье" по данным пресс-службы ВВО.
Заместитель командующего ТОФ по вооружению контр-адмирал Игорь Королёв посетил «Амурский судостроительный завод» в Комсомольске-на-Амуре, где провел встречу с руководством предприятия, которое является основной базой на Дальнем Востоке по строительству кораблей для ВМФ России.
Заместитель командующего вместе с офицерами штаба ТОФ проинспектировал строительство новейшего корвета проекта 22380 «Резкий», осмотрел стапель, на котором ведется строительство двух малых ракетных кораблей проекта 22800 «Ржев» и «Удомля», заложенных 1 июля текущего года. Также он ознакомился с выполнением достроечных работ на корвете «Алдан Цыденжапов» и подготовкой его к швартовым испытаниям.
Все работы по флотским заказам ведутся в соответствии с графиком.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
26.12.2019 Новый ракетный корабль ТОФ назвали «Уссурийском»
-
15.02.2017 «Шли как по стеклу, казалось, так и будет...» О дальнем походе рассказывает командир отряда кораблей ТОФ, контр-адмирал Эдуард Михайлов
-
07.02.2018 ТОФ ожидает корвет проекта 20380 «Громкий»
-
04.07.2016 Гособоронзаказ-2016 судоремонтники завода "Звезда" выполнят в срок
-
12.07.2018 Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота вернулся из дальнего похода во Владивосток
-
06.09.2017 Президент России осмотрел новейший корвет "Совершенный"
Добавить комментарий