Новый ракетный корабль ТОФ назвали «Уссурийском»





В Комсомольске-на-Амуре заложили третий малый ракетный корабль, которому дали имя приморского города, — передают «Вести: Приморье».

Сегодня на «Амурский судостроительный завод» в городе Комсомольск-на-Амуре состоялась торжественная закладка третьего по счету малого ракетного корабля (МРК) проекта 22800 для Тихоокеанского флота, который получил наименование «Уссурийск».

Тихоокеанский флот на церемонии представлял заместитель командующего флотом по вооружению контр-адмирал Игорь Королёв.

Строительство этих современных кораблей будет вестись в рамках контракта, заключенного Министерством обороны на постройку шести кораблей проекта 22800 для Тихоокеанского флота. Запланировано, что всего четыре таких МРК обретут жизнь на Амурском предприятии, два из которых были заложены 1 июля этого года.

Ожидается, что заложенные сегодня корабли войдут в строй после 2020 года.

Малый ракетный корабль проекта 22800 спроектирован центральным морским конструкторским бюро «Алмаз». Длина корабля – 67 метров, ширина – 11 метров, осадка – 4 метра. Главная энергетическая установка – дизель-электрическая. Максимальная скорость хода – 30 узлов, дальность плавания – 2500 миль, автономность – 15 суток.

МРК вооружен 76-мм автоматическим универсальным орудием и зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-М», а также ударным комплексом крылатых ракет «Калибр-НК».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]