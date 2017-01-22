БПК ТОФ переквалифицируют во фрегаты

Все большие противолодочные корабли проекта 1155 пройдут капитальную модернизацию и будут переклассифицированы в класс фрегатов. Об этом сообщает издание Flotprom со ссылкой на командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца.

Всего в российском ВМФ служат 8 БПК проекта 1155. Капитальный ремонт на «Дальзаводе» проходит БПК «Адмирал Шапошников» с 2015 года. Его готовы вернуть в строй, переклассифицировать в класс фрегатов в конце 2020 года. На заводские испытания корабль должен выйти не позже июля 2020 года.

Во время ремонта у корабля были демонтированы все вооружение, часть надстройки, проведен капитальный ремонт забортной арматуры, валопроводов, корпуса.

Ожидается, что он будет оснащен новым вооруженем. Так, ожидается, что фрегат будет оснащен 2×8 ЗРК «Ураган-1», 2×8 ракетных комплекса «Калибр» в наклонных шахтах и 2×4 противокорабельных ракетных комплекса «Уран». Электронное оборудование обновленного корабля будет представлено РЛС «Фрегат-1», комплексом обнаружения воздушных и подводных целей и системами РЭБ. И сможет выполнять задачи не только по поиску и уничтожению подводных лодок, но и надводных и воздушных целей.

Корабли проекта 1155 были разработаны в начале 70-х готов XX века в СССР для борьбы с подводными лодками любого типа. Первый корабль серии из 12 кораблей был заложен в 1977 году и вошел в строй в 1980 году.

Водоизмещение кораблей проекта 1155 составляет 7570 тонн, длина 163,5 метра, ширина 19 метров, осадка — 7,2 метра. Энергетическая установка состоит из двух форсажных и двух маршевых газотурбинных двигателей общей мощностью 63000 л.с, что позволяет кораблям развивать скорость до 32 узлов. Дальность плавания составляет 5000 морских миль при скорости 18 узлов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]