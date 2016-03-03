Пожарный из Дальнереченска в одиночку «спас Новый год»
Тушит старое, созидает новое. Коллектив ДК из Дальнереченска публично поблагодарил пожарного, который построил для местных артистов сцену для выступления, — сообщают «Вести: Приморье»
Через соцсети поблагодарили пожарного 71 пожарной части города Дальнереченска Юрия Хафизова сотрудники местного очага культуры:
«Коллектив Дома культуры имени В. Сибирцева выражает огромную благодарность волшебнику с золотыми руками Хафизову Юрию, спасшему Новый год, который откликнулся отремонтировать сцену для выступления артистов. Вы, Юра, Человек с большой буквы! Не перевелись ещё люди, готовые прийти на помощь, когда это необходимо. Здоровья Вам и всех благ!», — написано в сообщении в паблике Дальнереченска.
«Он палочка выручалочка, всегда поможет», — подтвердила слова работников ДК подписчица.
Другая жительница Дальнереченска добавила: «Только что была в библиотеке и видела эту сцену, новенькая, свежая, казалось даже пахнет деревом! Спасибо доброму человеку Юрию! Счастья и здоровья!».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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