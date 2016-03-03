Новости Общество Культура

Вчера, 23:19
 

Пожарный из Дальнереченска в одиночку «спас Новый год»

Пожарный из Дальнереченска в одиночку «спас Новый год»

Фото: Личный архив Юрия Хафизова
Инстаграм @_life_ldk_official_

Тушит старое, созидает новое. Коллектив ДК из Дальнереченска публично поблагодарил пожарного, который построил для местных артистов сцену для выступления, — сообщают «Вести: Приморье»

Через соцсети поблагодарили пожарного 71 пожарной части города Дальнереченска Юрия Хафизова сотрудники местного очага культуры:

«Коллектив Дома культуры имени В. Сибирцева выражает огромную благодарность волшебнику с золотыми руками Хафизову Юрию, спасшему Новый год, который откликнулся отремонтировать сцену для выступления артистов. Вы, Юра, Человек с большой буквы! Не перевелись ещё люди, готовые прийти на помощь, когда это необходимо. Здоровья Вам и всех благ!», — написано в сообщении в паблике Дальнереченска.

«Он палочка выручалочка, всегда поможет», — подтвердила слова работников ДК подписчица.

Другая жительница Дальнереченска добавила: «Только что была в библиотеке и видела эту сцену, новенькая, свежая, казалось даже пахнет деревом! Спасибо доброму человеку Юрию! Счастья и здоровья!».


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести