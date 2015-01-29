За расхождение суммы в квитанциях жителей Дальнереченска назначили наказание

По инициативе прокуратуры ресурсоснабжающая организация привлечена к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере ценообразования, сообщает "Вести: Приморье".

Житель Дальнереченска обратился в прокуратуру с заявлением о несогласии оплачивать выставленную в платежной квитанции сумму. Прокуратурой была проведена проверка деятельности ООО «Акватико», которое является гарантирующей организацией по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения. В ходе проверки было установлено, что потребителям Дальнереченска за сентябрь-октябрь 2019 г. выставлялись квитанции за холодное водоснабжение и водоотведение по не утвержденным в установленном законом порядке тарифам.

В связи с выявленными нарушениями директору ресурсоснабающей организации вынесли представление.

Также межрайонная прокуратура возбудила дело о нарушение порядка ценообразования. По итогам его рассмотрения юридическое лицо подвергнуто административному штрафу в размере 100 тыс. рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]