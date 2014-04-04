Сразу два выдающихся тренера в крае ушли из жизни на этой неделе





Дважды за эту неделю департамент физкультуры и спорта выражал соболезнования родным и близким выдающихся спортивных теренеров, — передают «Вести: Приморье».

На 82-м году ушел из жизни известный приморский тренер по велосипедному спорту Анатолий Дурашев.

Анатолий Иванович - мастер спорта СССР, неоднократный победитель чемпионатов Сибири и Дальнего Востока, призер всероссийских соревнований и чемпионатов всероссийского добровольного общества «Буревестник». Проработал тренером более 35 лет в приморском краевом совете «Спартак». Им подготовлены призеры и чемпионы Советского Союза и международных соревнований.

На 86-году перестало биться сердце патриарха приморского баскетбола Сергея Пейлатовича Клигера.

Сергей Клигер стоял у истоков владивостокского «Спартака» в начале 70-х годов прошлого столетия, возродил большой баскетбол в Приморском крае в конце 90-х. Был первым главным тренером и президентом возрожденного 20 лет назад баскетбольного клуба. Под его руководством «Спартак-Приморье» в 2005 году завоевал первое «золото» Суперлиги и вышел в элиту отечественного баскетбола.

Сергей Пейлатович до последних дней своей жизни участвовал в спортивной и административной деятельности клуба, передавал свой бесценный опыт подрастающему поколению спартаковцев.

Департамент физической культуры и спорта Приморского края, спортивная общественность скорбят и выражают глубокие соболезнования родным и близким Сергея Клигера и Анатолия Дурашева.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]