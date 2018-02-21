В Приморье медвежонка спасли от собак

В центр "Тигр" доставлен гималайский медвежонок, который не уснул, а вышел на дачные участки города Уссурийска. Его гоняли собаки, пока малыша не отловила группа департамента Охотнадзора Приморского края, - сообщает "Вести: Приморье".

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Это молодой зверь 2019 года рождения, - уточнили специалисты МРОО «ЦЕНТР «ТИГР». О состоянии медвежонка станет известно после осмотра ветеринаром.⠀

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]