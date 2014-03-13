Корейский фотограф в Приморье вживую запечатлел редчайшего леопарда

Известный фотограф из Республики Корея Чои Кисун получил уникальное видео самой редкой на планете крупной кошки – дальневосточного леопарда, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на отдел по связям с общественностью

ФГБУ "Земля леопарда". Первым испытав обустроенное фотоукрытие «Земли леопарда», он доказал, что увидеть дикую кошку в естественной среде обитания собственными глазами возможно.



Кадры получены из единственного в мире оборудованного места, где можно запечатлеть редчайшую кошку. Специальное фотоукрытие для фотографов дикой природы обустроено на «Земле леопарда» при поддержке АНО «Дальневосточные леопарды» и Фонда президентских грантов в рамках проекта «Дикий Дальний Восток». Увидеть диких леопардов, численность которых составляет всего около 100, – большая редкость даже для сотрудников нацпарка. Фотоукрытие дарит туристам эту возможность.



Перед гостем из Кореи предстал один из старожилов «Земли леопарда» – самец Leo 12M по имени Тайфун. Чувствуя себя хозяином этих мест, он медленно прошелся перед объективом камеры. Каждый шаг зверя сопровождался оглядкой: казалось, будто он чувствует, что за ним следят, и внимательно прислушивался к каждому шороху. Однако оборудованное укрытие позволило наблюдателю остаться незамеченным.



«В прошлом в Корее было много леопардов, но со временем они исчезли. Благодаря тому, что в России сохранили популяцию редких кошек, мы можем наблюдать за ними. За пять дней, которые я провел в комфортном укрытии, мне удалось несколько раз запечатлеть леопарда, увидеть его на близком расстоянии, 7-10 метров. Меня очень впечатлил его вид, то, как крайне осторожно он приближался. Леопард – чуткий, аккуратный в движениях хищник, готовый в любой момент скрыться», – поделился впечатлениями Чои Кисун.



Фотографии и видео, получаемые из фотоукрытия, станут ценным инструментом в деле экологического просвещения, помогут продемонстрировать всему миру успехи по сохранению дальневосточного леопарда. К началу 21 века дальневосточный леопард почти исчез, оставалось всего около 35 особей. Создание нацпарка «Земля леопарда» и комплекс природоохранных мер позволили значительно увеличить популяцию.



«В отличие от зоопарков, где звери содержатся в клетках и легкодоступны, наблюдение за свободными дикими животными сопряжено с определенными трудностями. Проделав большую работу, нам удалось значительно упростить этот процесс – расширить «замочную скважину», через которую можно увидеть самого редкого леопарда, не вмешиваясь в его жизнь. Для этого все еще нужны терпение и удача, но результат может поразить до глубины души, – отметил Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]