«Ростелеком» создал первый полностью цифровой район на Дальнем Востоке

Нюрбинский район Республики Саха (Якутия) стал первым дальневосточным цифровым районом, в котором оптика пришла во все населенные пункты, включая малонаселенные отдаленные села.

«Ростелеком» завершил строительство основных внутрирайонных оптических сетей в Нюрбинском районе. В течение двух лет с 2018 года компания проложила в Нюрбинском районе более 350 километров волоконно-оптических линий связи, не считая работ внутри сел. Благодаря строительству телеком-инфраструктуры жители района могут подключить безлимитный интернет, услугу «Интерактивное телевидение» и другие цифровые сервисы провайдера.

Пропускная способность ВОЛС составляет 10 Гбит/с. Оптическая линия связи прошла через такие населенные пункты, как Нюрба, Антоновка, Нюрбачан, Кюндяде, Сюля, Дикимдя, Чаппанда, Жархан, Мар, Ынахсыт, Едей, Хатынг-Сысы (Марха), Киров, Акана, Сайылык, Чукар, Онгёльдё, Малыкай, Бысыттах и Хаты. Оптикой «Ростелекома» охватили даже малонаселенные села Арангастах и Чкалов.

Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия): «Мы уверенно движемся к полной цифровизации Республики Саха (Якутия). Отрадно видеть, что появился первый цифровой район, где все населенные пункты обеспечены скоростным интернетом по оптическим линиям связи. Работа, проведенная “Ростелекомом”, является примером успешного взаимодействия региональной, муниципальной власти и бизнеса, который положительно влияет на развитие цифровой экономики республики в целом».

Александр Логинов, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»: «“Ростелеком” уделяет особое внимание развитию телекоммуникационной инфраструктуры в малых и отдаленных населенных пунктах. Цифровизация Нюрбинского района имеет важное социальное значение. Проникновение интернета во все сферы жизни устраняет цифровое неравенство и увеличивает возможности населения и местного бизнеса. Успешное подключение всех населенных пунктов Нюрбинского района к высокоскоростному интернету по оптике — важный для компании проект, который может стать моделью для цифровизации остальных районов Якутии и других субъектов Дальнего Востока».

Нюрбинский район — один из крупнейших промышленных, культурных и административных центров Республики Саха (Якутия). Площадь муниципального образования составляет более 52 тысяч квадратных километров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]