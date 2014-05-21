Родителей школьников Владивостока пугают фейком о раздаче наркотических конфет детям

Во Владивостоке родители школьников через мессенджеры получают аудиозапись о том, что неизвестные раздают несовершеннолетним китайские конфеты с синтетическими наркотиками. Полиция Владивостока официально информирует: это очередной фейк, который гуляет по всей России.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, родителям школьников через чаты в мессенджерах и социальные сети уже несколько месяцев приходит тревожное голосовое сообщение. В нем женщина, представившаяся директором, говорит, что якобы в учебном заведении несовершеннолетним раздают конфеты и жвачку с синтетическим наркотиком, от которого возникает сильная зависимость сразу после второго употребления. По ее словам, родителям стоит быть внимательней и провести с детьми профилактические беседы.

Вот текст сообщения, распространяемого через социальные сети:

«В школах (уже это не просто слух, это уже есть во всех школах, и в нашей тоже) детям раздают жвачки, угощают конфетками. Не только мальчиков (мальчиков чаще, но и девочек тоже) угощают конфетками. Просят передать. Говорят: "На, подержи, сейчас к тебе подойдет кто-то, ты передай". И в них находится дешевый синтетический китайский наркотик. У нас сегодня в нашей школе нашли целый пакет вот с этим наркотиком. И уже по данным их, инспектор по делам несовершеннолетних курирует и нашу школу в том числе – но при каждой школе бывает закреплен. Вот, и есть дети пятого класса – это маленькие дети, только вышли из начальной школы, и сейчас они в пятом классе – уже какие-то из этих детей это пробовали, употребляли. Причем этот наркотик чем страшен? После второго применения ребенок уже зависим от него. Как вы сможете распознать? Вот этот эффект – "кайф" его называют – длится минут 15-20. После этого все исчезает. Как вы можете распознать, что что-то с ребенком не то? Ну, не совсем адекватно ребенок себя ведет и немножко тянет язык. Разговаривает так, тянет. Что еще плохого после этого? Через полгода применения кости начинают разлагаться – настолько это химическое соединение вредно, что такое происходит. У нас в городе, оказывается, есть центр, где уже 25 девочек в возрасте от 11 до 13 лет находятся на лечении. Это страшно. Это кажется, что "меня не коснется". Это может коснуться каждого, тем более они дети, они не понимают и угощают. Вы разговаривайте со своими детьми, будьте очень внимательными к ним, бдительными, обращайте внимание на всякие мелочи, делайте проверку в портфелях, разговаривайте каждый день. И объясните, чтобы они ни у кого, ни у каких незнакомых людей не принимали никаких угощений. Никаких. Прям в конфетках раздают... И тем более в нашей школе уже... Уже будут такие моменты, такие прецеденты, что будут пытаться это сделать, поэтому мы должны».

В пресс-службе УМВД России по Владивостоку сообщили, что пугающее аудиосообщение является фейком и гуляет по родительским чатам с начала учебного года. На территории Владивостокского городского округа фактов, о которых идет речь на записи, выявлено не было.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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