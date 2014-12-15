Рыбаки из Владивостока установили мировой рекород по вылову рыбы

Малый рыболовно-креветочный траулер «Петр I» установил мировой рекорд по вылову рыбы одним судном в течение одного года, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на РИА Новости.⠀

«В плане добычи есть и рекорд в этом году. Он зарегистрирован как рекорд вылова одним судном за один календарный год. Рекорд побит, "Петр I" еще продолжает работать, но уже выловил более 85 тысяч тонн. Я думаю, конечно, по итогам года мы представим экипаж к наградам, будем смотреть, к каким. Кого-то - к ведомственным, кого-то - наверное, будем планировать и к государственным наградам представлять» — сообщил агентству глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Согласно сайту дальневосточной "Сигма Марин Технолоджи", МРКТ "Петр I" входит в состав флота этой компании и ведет промысел в районе Южных Курил и в исключительной экономической зоне РФ в Тихом океане.

По данным Росрыболовства, в текущем году судно выловило 85,7 тысячи тонн водных биоресурсов, включая 35,3 тысячи тонн сардины иваси, 26,1 тысячи тонн минтая и 17,7 тысячи тонн скумбрии.

4 января 2020 года состоится встреча в международном аэропорту Владивосток членов экипажа судна «Пётр I».

Для справки:

Дальневосточная группа «Сигма Марин Технолоджи» (выручка 14 млрд руб.) заняла 7-е место в рейтинге крупнейших рыбопромышленных команий России, составленным Forbes. О совладельцах компании «Сигма Марин Технолоджи» Сергее Попове и Максиме Петрушине известно немного. Им также принадлежат компании «Софко», «Тралфлот», «Восход». Компании ведут промысел на Дальнем Востоке, в том числе ловят скумбрию и иваси в экономической зоне Японии. «Сигма Марин» владеет квотами на вылов порядка 7600 тонн краба, занимая по этому показателю пятое место среди рыбопромышленников России.

Недавно входящие в группу компаний «Сигма Марин Технолоджи» ООО «Север» и ООО «Дальневосточное побережье» приняли участие в крабовых аукционах и по итогам торгов выиграли четыре лота, предложив наивысшую сумму и перечислив в федеральный бюджет 17,9 млрд руб.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]