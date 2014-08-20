Медведев подписал постановление о льготных кредитах для резидентов ТОР





С 2020 года компании резиденты территорий опережающего развития Дальнего Востока и Свободного порта Владивосток смогут получать льготные кредиты для своих проектов, — передают «Вести: Приморье» со ссылкой на Минвостокразвития.

Соответствующее постановление о субсидировании процентных ставок, подписанное председателем Правительства России Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь часть ставки по кредиту будет субсидироваться государством. Размер субсидии для банка установлен в размере ключевой ставки Центрального банка России, действующей на дату заключения кредитного договора.

«То есть процентная ставка для предпринимателя будет меньше рыночной на размер ключевой ставки Центрального банка. Сегодня, например, ставка Центрального банка России составляет 6,25% », - пояснил заместителя директора Департамента привлечения частных инвестиций Минвостокразвития России Денис Юдин.

При этом в документе прописаны критерии для получателей. Так, общая стоимость инвестиционного проекта должна составлять не менее 30 млн рублей и не более 1500 млн рублей.

«Это важная инициатива, которую мы очень долго согласовывали на различных уровнях. Сегодня это хорошая поддержка для многих предприятий Дальнего Востока. Одна из проблем, которая волнует инвесторов – доступность финансовых ресурсов, или заемных денег для реализации инвестиционных проектов. Теперь инвесторы Дальнего Востока, реализующие проекты, смогут получить инвестиционный кредит в российских банках. А банки, предоставляющие такой кредит – необходимую федеральную субсидию», - резюмировал Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]