Жесткое задержание полицейскими нарушителя во Владивостоке попало в социальную сеть
Жесткое задержание полицейскими нарушителя попало в социальную сеть.
В чем провинился водитель авто, припарковавшегося в районе проспекта 100 лет Владивостоку, пока выясняется. Но видимо, мужчина сильно разозлил ДПСников, потому что те бежали наперегонки к двери водителя, один из полицейских даже оттолкнул своего коллегу, чтобы прийти первым. Другой правоохранитель запрыгнул на капот машины.
В итоге наружителя вытащили из автомобиля и доволльно жестко скрутили, уложив лицом в асфальт.
Видео vdk.off
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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