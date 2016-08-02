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Жесткое задержание полицейскими нарушителя во Владивостоке попало в социальную сеть

Жесткое задержание полицейскими нарушителя во Владивостоке попало в социальную сеть

Жесткое задержание полицейскими нарушителя попало в социальную сеть.

В чем провинился водитель авто, припарковавшегося в районе проспекта 100 лет Владивостоку, пока выясняется. Но видимо, мужчина сильно разозлил ДПСников, потому что те бежали наперегонки к двери водителя, один из полицейских даже оттолкнул своего коллегу, чтобы прийти первым. Другой правоохранитель запрыгнул на капот машины.

В итоге наружителя вытащили из автомобиля и доволльно жестко скрутили, уложив лицом в асфальт.

 

Видео vdk.off

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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