Стали известны подробности жесткого задержания нарушителя во Владивостоке
Кадры жесткого задержания полицейскими нарушителя во Владивостоке сегодня попали в социальную сеть.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, это инспекторы ДПС задержали нетрезвого водителя Nissan Skyline.
Ночью на улице Калинина полицейские пытались остановить автомобиль, однако водитель проигнорировал сигнал об остановке и попытался скрыться. Сотрудники ДПС организовали преследование. Задержать нарушителя удалось в районе улицы Фирсова (это рядом с проспектом 100 лет Владивостоку). Причем при задержании мужчина оказал активное сопротивление.
Установлено, что водитель Nissan был лишен права управления транспортным средством. Кроме того мужчина отказался пройти медэкспертизу.
В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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