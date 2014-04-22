Стали известны подробности жесткого задержания нарушителя во Владивостоке

Кадры жесткого задержания полицейскими нарушителя во Владивостоке сегодня попали в социальную сеть.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, это инспекторы ДПС задержали нетрезвого водителя Nissan Skyline.

Ночью на улице Калинина полицейские пытались остановить автомобиль, однако водитель проигнорировал сигнал об остановке и попытался скрыться. Сотрудники ДПС организовали преследование. Задержать нарушителя удалось в районе улицы Фирсова (это рядом с проспектом 100 лет Владивостоку). Причем при задержании мужчина оказал активное сопротивление.

Установлено, что водитель Nissan был лишен права управления транспортным средством. Кроме того мужчина отказался пройти медэкспертизу.

В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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