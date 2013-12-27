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Повышение тарифов на проезд в автобусах в начале 2020 года не планируется

Повышение тарифов на проезд в автобусах в начале 2020 года не планируется

Администрация Владивостока успокоила горожан - с начала года увеличение тарифа на проезд в общественных автобусах не планируется, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru

Напомним, в этом году произошло рекордное повышение стоимости проезда в пассажирских автобусах краевой столицы - цена сразу выросла на 5 рублей и составила 28 рублей, даже больше, чем на Камчатке - 27 рублей. Кроме того, подорожал проезд в троллейбусах и трамваях Владивостока – на 4 рубля, а на фуникулере – на 6 рублей.

Недавно стало известно о предстоящем повышении тарифов на морские пассажирские перевозки с начала 2020 года. Поэтому владивостокцы волнуются, не поднимут ли стоимость проезда и в автобусах. В мэрии заверили, что в первые месяцы нового года цена билета в автобусах и электротранспорте не изменится.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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