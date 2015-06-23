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Набережная Амурского залива преобразится

Набережная Амурского залива преобразится

Фото: photovladivostok.ru

Пешеходную зону вдоль Амурского залива благоустроят во Владивостоке.

Как сообщили в администрации края, японская компания "Никкен Секкей ЛТД" разработала для Владивостока проект мастер-плана, который предусматривает, в том числе, развитие прибрежных территорий в городе, благоустройство набережной Амурского залива. 

Сейчас специалисты работают над более детальным техническим заданием с учетом существующих транспортных путей – железной дороги около вокзала и морского порта. Здесь запланировано создание благоустроенной пешеходной зоны над железнодорожными путями и пассажирскими перронами.

Проект благоустройства набережной Амурского залива позволит обеспечить людям более комфортный доступ к историческим и культурным объектам Владивостока.

Ранее полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев проставил задачу изменить транспортную схему Владивостока, сделать ее удобной для жителей, при этом не ограничивая возможности порта.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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