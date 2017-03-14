В центре Владивостока появится пешеходная зона
Пешеходную зону вдоль Амурского залива благоустроят во Владивостоке. Проект соответствующего мастер-плана обсудили на совещании под руководством заместителя председателя Правительства Приморского края Александра Костенко, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Правительства края.
В совещании приняли участие представители профильных министерств Правительства края, администрации города, Дальневосточной железной дороги, Владивостокского морского торгового порта.
Во время Восточного экономического форума Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились, что японская сторона возьмется за планировку и проектирование городской инфраструктуры Владивостока. Данная работа была поручена компании Никкен Секкей ЛТД.
«Японцы пришли к выводу, что центр Владивостока перегружен промышленными предприятиями и мешает созданию комфортной городской среды. Они разработали проект мастер-плана, который предусматривает развитие прибрежных территорий, благоустройство набережной Амурского залива», – отметил заместитель министерства строительства Приморья Александр Котляров.
Также свои три варианта благоустройства центра города представила компания «Дальжелдорпроект».
«Один из них предусматривает благоустройство территории с учетом существующих транспортных путей – железной дороги около вокзала и морского порта. Здесь запланировано создание эстакады, благоустроенной пешеходной зоны над железнодорожными путями и пассажирскими перронами», – добавил заместитель главы администрации Владивостока Игорь Белов.
Вице-губернатор Александр Костенко подчеркнул, что благоустраивать центр Владивостока нужно, исходя из интересов горожан.
«Это позволит людям свободно гулять по набережной Амурского залива. При этом исторический вид центра города будет отреставрирован», – заявил заместитель председателя Правительства.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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