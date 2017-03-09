Озеленение крыш, умные парковки и раздельный сбор мусора: представители Японии предложили использовать самые современные технологии в развитии Владивостока

Вопросы реализации мастер-плана, созданного японской инжиниринговой компанией «Никкен Секкей», а также ряд других вопросов российско-японского сотрудничества обсудили на заседании российско-японской рабочей группы по вопросам городской среды в администрации Владивостока. Во встрече приняли участие глава Владивостока Олег Гуменюк, вице-губернаторы Приморского края Михаил Петров и Константин Шестаков, а также представители департаментов края и профильных управлений администрации города.

От японской стороны в рабочем совещании приняли участие представитель департамента международной политики Министерства транспорта, земель, инфраструктуры и туризма Японии Онодэра Дзюн, управляющий сотрудник исследовательского института АО «Никкен Секкей» Исикава Такаюки, генеральный консул Японии в городе Владивостоке Накамура Коитиро и другие.

Г-н Онодэра Дзюн напомнил, что компания «Никкен Секкей» разработала мастер-план развития Владивостока, который касается реновации в городе нескольких территорий. Вместе с тем японская сторона полагает, что спектр вопросов развития дальневосточной столицы может касаться таких важнейших сфер, как модернизация транспортной системы, утилизация мусора, развитие туризма. Совместная реализация наиболее современных идей и технологий во всех четырех секторах позволит сделать Владивосток своего рода моделью того, как могут развиваться современные российские города.

В ходе заседания представители Японии также рассказали о проекте административного здания с использованием самых современных технологий, которое готовы построить специалисты из Страны восходящего солнца. Среди предлагаемых в здании технологий – система умной парковки, технологии энергосбережения, включающие, помимо прочего, солнечные панели, озеленение на крыше, раздельный сбор мусора и другие.

«Такое здание могло бы также стать моделью, своего рода «выставочным павильоном» всех инновационных технологий, которые можно использовать в строительстве, - отметил Кацура Дзюнъя. – Готовы рассмотреть предложения и все законные варианты приобретения земельного участка под реализацию такого проекта».

В завершение встречи стороны договорились о продолжении двухсторонних встреч и взаимодействии специалистов, которые входят в российско-японскую рабочую группу.

Напомним, мастер-план, разработанный японской компанией «Никкен Секкей» стал результатом договоренностей, достигнутых президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ в 2016 году в ходе ВЭФ. Тогда японский лидер предложил совместно превратить Владивосток в современный и комфортный для жизни город.

Среди идей мастер-плана – вынос из города крупных промышленных предприятий, создание в историческом центре Владивостока культурной зоны. Сегодня там расположено довольно много исторических памятников - их в будущем можно объединить в музейный квартал. Первая Речка может стать деловым центром, а район улицы Луговой - центром притяжения торговли.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]