"Умный" бизнес-центр построят во Владивостоке
Во Владивостоке японская компания Pegas-HC LLC построит бизнес-центр с использованием современных технологий «умное здание», — сообщают «Вести: Приморье».
Проекту окажет содействие Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ). Соответствующее соглашение компания и Агентство заключили в рамках мероприятий «Дней Дальнего Востока в Москве».
Как уточнил генеральный директора АНО АПИ Леонид Петухов, в здании будет использованы системы умной парковки и сейсмоизоляции фундамента, технологии солнечной энергогенерации и энергосбережения (генерирование электроэнергии с использованием солнечных панелей, озеленение стен и крыши, раздельный сбор бытового мусора и другие передовые японские технологии).
Пилотный проект может быть реализован с помощью режима свободного порта Владивосток, представляет интерес как модель применения инновационных технологий в строительстве для локализации в других регионах ДФО. Самое важное сейчас – подобрать с помощью администрации Приморского края и Владивостока приемлемый земельный участок для размещения бизнес-центра.
Напомним, в начале ноября проект по строительству административного здания был представлен администрации Приморского края и мэрии Владивостока в рамках обсуждения реализации мастер-плана развития города, созданного японской инжиниринговой компанией «Никкен Секкей».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
19.11.2019 «Дальневосточный экспресс» повезет японских туристов из Владивостока в Иркутск
-
07.11.2019 Озеленение крыш, умные парковки и раздельный сбор мусора: представители Японии предложили использовать самые современные технологии в развитии Владивостока
-
19.09.2019 Филиал Агентства по привлечению инвестиций откроют в Китае
-
10.04.2018 В Финансовом центре в свободном порту Владивосток начнут применять блокчейн-технологии
-
10.09.2015 На Дальний Восток привлекут новые кадры и новые капиталы
-
08.09.2015 Правительство РФ учредило организацию для привлечения инвестиций на Дальний Восток
Добавить комментарий