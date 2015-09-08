"Умный" бизнес-центр построят во Владивостоке

Во Владивостоке японская компания Pegas-HC LLC построит бизнес-центр с использованием современных технологий «умное здание», — сообщают «Вести: Приморье».

Проекту окажет содействие Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ). Соответствующее соглашение компания и Агентство заключили в рамках мероприятий «Дней Дальнего Востока в Москве».

Как уточнил генеральный директора АНО АПИ Леонид Петухов, в здании будет использованы системы умной парковки и сейсмоизоляции фундамента, технологии солнечной энергогенерации и энергосбережения (генерирование электроэнергии с использованием солнечных панелей, озеленение стен и крыши, раздельный сбор бытового мусора и другие передовые японские технологии).

Пилотный проект может быть реализован с помощью режима свободного порта Владивосток, представляет интерес как модель применения инновационных технологий в строительстве для локализации в других регионах ДФО. Самое важное сейчас – подобрать с помощью администрации Приморского края и Владивостока приемлемый земельный участок для размещения бизнес-центра.

Напомним, в начале ноября проект по строительству административного здания был представлен администрации Приморского края и мэрии Владивостока в рамках обсуждения реализации мастер-плана развития города, созданного японской инжиниринговой компанией «Никкен Секкей».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]