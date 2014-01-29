В Приморье срочно наводят порядки на мусорных площадках
Новые контейнеры устанавливают на мусорных площадка Приморского края. В частности, эти фотографии сделаны недалеко от жилищного комплекса "Нахимовский" в Уссурийске. Сюда завезли сразу шесть мусорных контейнеров, выполненных из полиэтилена высокой плотности, сообщает "Вести: Приморье".
Напомним, с 1 января 2020 года в Приморье вступает в силу новый закон об административной ответственности за ненадлежащее содержание мусорных контейнерных площадок. Штраф для граждан составит от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; для должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Изменение системы обращения с бытовыми отходами в Приморье проводится в рамках реализации нацпроект "Экология".
Согласно существующим нормативам, все виды мусоросборников должны быть оборудованы крышками, а сама контейнерная площадка - иметь твердое водонепроницаемое покрытие. Контролировать надлежащее содержание контейнерных площадок будут как муниципалитеты через административные комиссии, так и другие надзорные органы. Также любой житель края может обратиться в свою администрацию с жалобой на плохое содержание мусорной площадки.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
31.01.2019 Во Владивостоке оштрафованы владельцы кафе, магазинов и парикмахерских
-
21.11.2019 Первые «платежки» за вывоз мусора приморцы получат в феврале 2020 года
-
29.01.2014 В Приморье вводятся штрафы за нелегальный оборот древесины
-
12.05.2015 За продажу подросткам «энергетиков» торговцев будут штрафовать
-
21.03.2016 Жители Приморья "нашумели" на 4 миллиона рублей
-
02.03.2015 Приморское предприятие оштрафовали на полмиллиона рублей
Добавить комментарий