Парковка у мусорных баков обернется штрафом для водителей

На портале оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов в Приморье проходит процедуру общественного обсуждения законопроект. Он подразумевает административную ответственность за перекрытие проезда спецтехники к местам накопления твердых бытовых отходов, сообщают «Вести:Приморье».

Проектом закона предлагается установить административную ответственность граждан, должностных и юридических лиц за размещение автотранспортных средств вблизи мест накопления мусора, если эти автомобили препятствуют погрузке ТКО в мусоровоз, рассказали в министерстве экономического развития Приморского края.

«Учитывая рельеф населенных пунктов Приморского края и застройку территорий, количество автотранспорта, находящегося в собственности граждан, в настоящее время остро стоит вопрос о доступности проезда специализированной техники к местам накопления твердых коммунальных отходов», – прокомментировали специалисты.

Предполагается, что штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей заплатят граждане, от 3 до 10 тысяч рублей - должностные лица. Для юридических лиц цифра составит от 10 до 50 тысяч рублей за перекрытие проезда спецтехники к мусорным контейнерам.

Проектом закона также предлагается установить, что правила благоустройства территории муниципального образования Приморского края регулируют вопросы создания и содержания площадок накопления твердых коммунальных отходов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]