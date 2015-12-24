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Полиция напоминает о запрете нарушать тишину в праздничные дни

Полиция напоминает о запрете нарушать тишину в праздничные дни

Фото: himcomp.ru

В ходе рейдовых мероприятий в Приморье сотрудники полиции изъяли из оборота почти 6 тысяч единиц потенциально опасных пиротехнических изделий на общую сумму свыше 63 тысяч рублей. Нарушители правил торговли привлечены к административной ответственности.

Напомним, незаконная продажа товаров, реализация которых запрещена или ограничена, влечет наложение штрафа на граждан – в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей, на должностных лиц – от 3 до 4 тысяч рублей, на юридических лиц – от 30 до 40 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения.

В пресс-службе УМВД по Приморскому краю отмечают, что при проведении праздничных мероприятий запрещается нарушение тишины, в том числе, применение пиротехнических изделий, в будние дни с 22.00 до 9.00, в праздничные и выходные дни – с 23.00 до 10.00, а также в период дневного сна с 13.00 до 15.00 в любой из вышеуказанных дней. Превышать уровень шума во время празднования Нового года разрешено 31 декабря с 22.00 до 3.00 первого января.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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