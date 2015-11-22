"Корабль-призрак" с мертвецами и головами на борту обнаружили в Японском море
Лодка, найденная на острове Садо, сильно повреждена, на ее борту надписи на корейском языке.
Как сообщает Reuters, японская береговая охрана обнаружила деревянную лодку и пять трупов в ней. Местные правоохранители предполагают, что погибшие – из Северной Кореи.
Береговая охрана смогла добраться до лодки только через сутки после того, как она была обнаружена.
Сообщается, что полиция нашла головы двух людей и пять тел. Правоохранители еще не установили, относятся ли головы к телам. Причина смерти еще не известна.
Также японцы обнаружили буквы на лодке, написанные на корейском. Напряженные отношения Японии с Северной Кореей могут затруднить расследование инцидента.
Такие "корабли-призраки" уже не раз находили у японских берегов. Чаще всего это небольшие рыболовные суда из КНДР.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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