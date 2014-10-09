Стартовал финал Новогоднего турнира по самбо

Губернатор Олег Кожемяко 29 декабря открыл финал Новогоднего турнира по самбо, посвященного памяти Валерия Федоровича Князева. Соревнования собрали более 250 спортсменов со всего Приморья и из разных городов Дальнего Востока, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК.

Валерий Князев – спортсмен и тренер, с именем которого связаны многие почетные страницы истории приморского самбо. Всю жизнь он посвятил физическому и нравственному развитию молодежи и воспитал целую плеяду талантливых спортсменов, среди которых мастера спорта, призеры и победители Первенств Дальнего Востока и СССР. Так, благодаря его наставничеству удалось раскрыть таланты ныне мастера спорта международного класса Владимира Кротова, победителя Первенства СССР Александра Глебко, многократного победителя Чемпионатов погранвойск СССР Вячеслава Григорьева, чемпиона Азии Виталия Аллилуева, двукратного победителя Первенства РСФСР Игоря Степаненко, мастера спорта Юлии Бязько и других известных в крае атлетов.

«Сегодняшний турнир – это замечательный спортивный праздник. За победу поборются около 250 ребят из разных районов Приморья и из Хабаровского края. Для них участие в соревнованиях – еще один шанс доказать свою силу, ловкость, выносливость, порадовать тренеров, родителей и, конечно, стать ближе к заветному званию чемпиона, о котором, уверен, мечтают все мальчишки и девчонки, которые занимаются самбо. Самбо – очень востребованный вид спорта в Приморье, в крае им занимаются около 8 тысяч ребят. Кроме того, мы по праву можем гордиться земляками-основоположниками самбо, среди которых и Валерий Федорович Князев», – подчеркнул Олег Кожемяко.

В 2019 году спортсмены края выиграли почти 1700 золотых, серебряных и бронзовых медалей на соревнованиях дальневосточного, всероссийского и международного уровня.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]