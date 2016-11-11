«Особые условия проживания» выбрал житель Приморья

К пожизненному лишению свободы осужден местный житель за совершение двойного убийства

Приморский краевой суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, 1978 г. р. Он признан виновным в совершении двойного убийства, самоуправство, незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, совершение сделок с имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления), сообщает "Вести: Приморье".

Как установлено судом, преступления совершены лицом, освободившимся в 2017 г. условно-досрочно из мест лишения свободы. Достоверно зная от своего сокамерника, что у супруги последнего, проживающей в мкр Врангель г. Находки Приморского края, имеется в собственности автомобиль марки Toyota Rav4, фигурант решил завладеть транспортным средством и иным имуществом.

В сентябре 2018 г., реализуя задуманное, он прибыл в ночное время к дому, где проживала потерпевшая, и незаконно проник внутрь жилища через окно. Находясь в квартире, злоумышленник высказал требования имущественного характера, в т. ч. написать расписку о якобы переданных ей в счет продажи автомобиля 1,2 млн рублей и подписать бланк договора купли-продажи транспортного средства Toyota Rav4, отметили в пресс-службе Прокуратуры ПК.

Опасаясь за свою жизнь, потерпевшая выполнила все условия нападавшего, а также передала ему документы на свой автомобиль.

В течение нескольких суток фигурант заставлял потерпевшую и ее дочь (которая случайно приехала в гости к матери), оставаться с ним до момента завершения регистрационных действий на право собственности на автомобиль в органах ГИБДД.

Осознавая, что женщины могут сообщить в правоохранительные органы о произошедшем, злоумышленник решил их убить. Для этого он попросил неосведомленное о преступных намерениях лицо за вознаграждение выкопать при помощи экскаватора глубокую яму на территории лесного массива, расположенного недалеко от жилого дома в г. Партизанске.

После этого он убил сначала дочь (нанеся удары ножом), а затем мать (выстрелив в нее из ружья модели «Бекас-12М»). Трупы женщин он сбросил в заранее выкопанную яму и засыпал строительным мусором.

В дальнейшем похищенный автомобиль марки Toyota Rav4 он обменял на автомобиль марки Subaru Legacy B4.

Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, с учетом отягчающего обстоятельства (наличие особо опасного рецидива), суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.

Для отбывания наказания подсудимому определена колония особого режима.

Гражданский иск потерпевшей стороны суд удовлетворил в полном объеме.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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