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Пожизненный «строгач» получил житель Дальнереченска за зверские деяния

Пожизненный «строгач» получил житель Дальнереченска за зверские деяния

Источник фото: pixabay.com

Вступил в законную силу приговор, которым к пожизненному лишению свободы осужден житель Приморья за совершение ряда убийств и покушение на жизнь несовершеннолетних, сообщают «Вести:Приморье».

В январе 2020 г. Приморский краевой суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении неоднократно судимого жителя г. Дальнереченска, 1971 г.р. Он признан виновным  в совершении преступлений, предусмотренных статьями за убийство, покушение на убийство двух и более лиц, а также малолетнего, уничтожение чужого имущества путем поджога.

Как установлено в судебном заседании, первое убийство было совершено  фигурантом осенью 2002 года после того, как он с двумя другими лицами совершил грабеж магазина в г. Дальнереченске.

Опасаясь, что один из его подельников сообщит о совершенном преступлении, решил его убить. Реализуя преступный умысел, заманил его в безлюдное место под предлогом совершения нового преступления, где убил из самодельного пистолета. Труп мужчины он скинул в р. Малиновка.

Спустя 16 лет, в ноябре 2018 г., в ходе распития спиртного со своей сожительницей и ее знакомой в доме последней в с. Ракитное, где находились также 17-летний молодой человек и малолетний 2015 г.р., в ходе ссоры со своей сожительницей на почве ревности, он нанес последней не менее 6 ударов ножом в шею и убил ее. После чего нанес не менее 27 ножевых ударов хозяйке дома.

Желая избавиться от свидетелей убийства, фигурант нанес ножом удар в шею 17-летнему парню, после чего между ними завязалась драка, однако юноше удалось оттолкнуть злоумышленника и выбежать из дома.

После этого фигурант поджег дом, где были совершены убийства, с находившимся в нем 3-летним ребенком, которого удалось спасти благодаря вовремя прибывшим на помощь соседям.

Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, с учетом отягчающего наказание обстоятельства (особо опасного рецидива), суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил его к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Не согласившись с приговором, сторона защиты обжаловала его в апелляционном порядке. Судебной коллегией по уголовным делам Пятого апелляционного суда приговор оставлен без изменения, в удовлетворении апелляционных жалоб стороны защиты отказано, отметили в Прокуратуре ПК.

Приговор считается вступившим в законную силу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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