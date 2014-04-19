Житель Приморья осужден на пожизненный срок лишения свободы

Приморский краевой суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении неоднократно судимого ранее жителя г. Дальнереченска, 1971 г.р. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а, к» ч. 2 ст. 105 убийство двух и более лиц с целью скрыть другое преступление), ч. 3 ст. 30, п. п. «а, в, е, к» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц, а также малолетнего), ч. 2 ст. 167 УК РФ (уничтожение чужого имущества путем поджога).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края, первое убийство было совершено фигурантом осенью 2002 года после того, как он с двумя другими лицами совершил грабеж магазина в г. Дальнереченске.

Опасаясь, что один из его подельников сообщит о совершенном преступлении, решил его убить. Реализуя преступный умысел, заманил его в безлюдное место под предлогом совершения нового преступления, где убил из самодельного пистолета. Труп мужчины он скинул в р. Малиновка.

Спустя 16 лет, 30.11.2018, в ходе распития спиртного со своей сожительницей и ее знакомой в доме последней в с. Ракитное, где находились также 17-летний молодой человек и малолетний 2015 г.р., в ходе ссоры со своей сожительницей на почве ревности, он нанес последней не менее 6 ударов ножом в шею и убил ее. После чего нанес не менее 27 ножевых ударов хозяйке дома.

Желая избавиться от свидетелей убийства, фигурант нанес ножом удар в шею 17-летнему парню, после чего между ними завязалась драка, однако юноше удалось оттолкнуть злоумышленника и выбежать из дома.

После этого фигурант поджег дом, где были совершены убийства, с находившимся в нем 3-летним ребенком, которого удалось спасти благодаря вовремя прибывшим на помощь соседям.

Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, с учетом отягчающего наказание обстоятельства (особо опасного рецидива), суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил его к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Обвинение по делу поддержано заместителем прокурора края в группе с сотрудниками отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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