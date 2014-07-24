Никотиновые леденцы и смеси: во Владивостоке разоблачают мифы

Общественный совет при УМВД предупреждает школьников Владивостока о вреде никотиновых леденцов

Разоблачение мифов о жевательных смесях и конфетах, содержащих в себе высокую концентрацию никотина (их еще называют снюс) проводится в рамках профилактического занятия с элементами тренинга «Жизнь без дурмана», сообщает "Вести: Приморье".

Спецпроект реализуют в школах города Владивостока специалисты Молодежного ресурсного центра под руководством члена Общественного совета при УМВД России по Приморскому краю Андрея Волкова.

«Снюс – это не безобидные леденцы, как это может показаться на первый взгляд. Эти смеси содержат в себе высокую концентрацию никотина, которая равна нескольким пачкам сигарет. Соответственно, с маленькой псевдоконфетой вредных веществ в организм попадает в десятки раз больше. И начинаются проблемы со здоровьем. Особенно, это касается неокрепшего подросткового организма», – рассказала ребятам на сегодняшнем профилактическом уроке «Жизнь без дурмана» в школе №42 Ирина Стадник, главный специалист по социальной работе Молодежного ресурсного центра.

Также во время занятия специалисты демонстрируют школьникам профилактический фильм о вреде снюса, отметили в пресс-службе УМВД России по ПК.

В рамках программы «Равный – равному» выпускники «Школы тренеров Молодежного ресурсного центра» – школьники и студенты, которые выступают за здоровый образ жизни, объясняют своим ровесникам о вредном воздействии психоактивных веществ на организм человека и дают школьникам и студентам советы, как себя вести, если им предлагают попробовать запрещенные вещества.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]