Стало известно, на сколько повысят оклады военнослужащим
Оклады военнослужащих будут повышены на 3% в будущем году и еще на 4% в 2021-м, а компенсации за съемное жилье будут платить не только офицерам, но и солдатам-контрактникам, сообщает "Вести: Приморье".
Практика индексации денежного довольствия будет продолжена
«В прошлом году впервые с 2012-го были проиндексированы оклады военнослужащих. Они были увеличены на 4%, а в октябре этого года — на 4,3%. В будущем году с 1 октября оклады увеличатся на 3%, а в октябре 2021-го — еще на 4%», отметила заместитель министра обороны Татьяна Шевцова в интервью «Известиям».
«Минобороны постоянно работает над увеличением уровня оплаты воинского труда. При этом мы не ограничиваемся только общим повышением денежного довольствия военнослужащих, но и оцениваем все факторы прохождения службы на каждой должности. Мы применяем дифференцированный подход — вводятся дополнительные выплаты, стимулирующие прохождение службы на наиболее востребованных специальностях. Так, помимо общего повышения с 1 октября денежного довольствия всем военнослужащим на 4,3%, с 1 сентября была установлена ежемесячная надбавка служащим по контракту на должностях водителей категорий С, D и СЕ — 30% оклада по воинской должности. Это позволило повысить их денежное довольствие на 3,5–3,9 тыс. рублей».
«Кроме того, с 1 сентября этого года была установлена ежемесячная надбавка и военнослужащим по контракту, которые занимают так называемые «первичные воинские должности» — стрелкам, снайперам, старшим саперам и многие другие. Она составляет 50% оклада по должности, то есть денежное довольствие каждого военнослужащего на этих должностях выросло на сумму от 5,4 тыс. до 7 тыс. рублей в месяц».
«Как и в предыдущие годы, Минобороны продолжит обеспечивать выполнение указа президента № 604 от 7 мая 2012 года в части поддержания денежного довольствия военнослужащих на уровне не ниже уровня оплаты труда работников организаций ведущих отраслей экономики».
«Военнослужащий получает денежную компенсацию за наем жилья. С 2016 года ее размер для офицеров и прапорщиков рассчитывается исходя из количества членов семьи и средней стоимости аренды в регионе. Такой подход позволяет полностью компенсировать расходы на оплату аренды квартир».
«С 2020 года этот же принцип при определении размера денежной компенсации за наем жилья будет применен и в отношении военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на должностях солдат, сержантов, матросов и старшин Вооруженных сил».
По инициативе Минобороны России соответствующее постановление правительства было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым 16 декабря.
Изменения для действующих военнослужащих и военных пенсионеров
«На данном этапе никаких решений не принималось. Пенсию мы по-прежнему выплачиваем в привязке к денежному довольствию военнослужащего, а возможность выхода на ведомственную пенсию сейчас имеют военнослужащие с выслугой 20 и более лет в льготном исчислении. При этом законом предусмотрены ситуации, сокращающие этот срок», пояснила Шевцова.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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