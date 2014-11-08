Военнослужащим повысят денежное довольствие

Силовикам осенью повысят оклады. С 1 октября нынешнего года сотрудникам силовых и некоторых "околосиловых" ведомств повысят денежное довольствие. Финансовая прибавка прописана в проекте постановления правительства Российской Федерации, который на общественное обсуждение выложили представители Минобороны России, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на «РГ».

Согласно документу, с 1 октября 2020 года военнослужащим и сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти предусматривается повышение денежного довольствия в размере 1,03. Кому именно, кроме военных, предстоящей осенью повысят зарплату на 3 процента, становится понятно из соисполнителей, указанных в паспорте проекта нормативного акта. Это сотрудники МВД, МЧС, ФСБ, Службы внешней разведки, Федеральной службы охраны, Росгвардии, Следственного комитета и Генеральной прокуратуры.

Из "околосиловых" ведомств - это Государственная фельдъегерская служба, Федеральная таможенная служба и Главное управление специальных программ президента РФ.

Повышение зарплат военным в конце прошлого года анонсировала замминистра обороны Татьяна Шевцова, курирующая в военном ведомстве финансово-экономические вопросы. По ее словам, в ближайшие два года в общей сложности денежное довольствие военнослужащих будет повышено на 7 процентов. Соответственным образом будут пересчитаны и ежемесячные выплаты военным пенсионерам.

Стоит напомнить, что в 2018 году оклады военнослужащих были проиндексированы на 4 процента. Причем до этого - в период с 2012 года - индексаций не происходило. В октябре 2019 года денежное довольствие служивых повысили на 4,3 процента.

В 2020 году с 1 октября оклады, как мы уже написали выше, увеличатся на 3 процента. А в октябре 2021-го, по словам Татьяны Шевцовой, рост зарплат военных составит еще 4 процента.

Напомним, размеры окладов денежного содержания военнослужащих и сотрудников указанных ведомств индексируются с учетом уровня инфляции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]