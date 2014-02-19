Стартовало общественное обсуждение проекта плана реализации Стратегии социально-экономического развития Приморья
Стартовало общественное обсуждение проекта плана реализации Стратегии социально-экономического развития Приморья до 2030 года. Принять участие в нем может любой житель края, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК.
Направить свои предложения, замечания и вопросы по выносимому на обсуждение документу приморцы могут до 10 января. Обратная связь принимается на электронную почту: depeconomy@primorsky.ru, или на бумажном носителе по адресу: 690010 Владивосток, улица Светланская, 22, департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края.
Предложения, направляемые в электронной форме, и приложения к ним должны быть оформлены в формате .doc/.docx/.xls/.xlsx/. Мнения, поступившие в письменной форме, как и электронные пожелания, должны содержать ФИО физического лица или наименование юридического лица, почтовый адрес или адрес электронной почты, суть предложения или замечания, личную подпись, дату.
По всем вопросам можно обращаться к ответственному специалисту ведомства по телефону: 8 (423) 220-54-17.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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