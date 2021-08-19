21 августа во Владивостоке открывается сезон осенних сельскохозяйственных ярмарок

Управление экономического развития администрации Владивостока определило четыре городские площадки для проведения осенних сельскохозяйственных ярмарок. Их участниками могут стать граждане, ведущие крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающиеся садоводством, огородничеством, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

«Площадки для реализации излишков продукции, которая выращена на территории Приморья, начнут свою работу с 21 августа, - сообщил начальник управления экономического развития Александр Вициенко. – Ярмарки будут проходить по субботам и воскресеньям».

Заявить о своём желании принять участие в работе площадок можно не позднее четверга каждой недели, обратившись в адрес управления экономического развития администрации Владивостока с заявлением. К нему следует приложить документы, подтверждающие ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством.

Площадки для реализации продукции, выращенной на территории Приморского края:

По всем вопросам участия следует обращаться в управление экономического развития по адресу: г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 29. Тел. 8 (423) 261-44-93, 261-41-60, адрес электронной почты: torgvlc@vlc.ru.

Кроме того, в городе продолжают работу продовольственные ярмарки по трем адресам: на улице Жигура – по субботам и воскресеньям, на Басаргина – по воскресеньям и на Верхнепортовой – по пятницам.

На ярмарки приглашается все желающие.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]