Современные ярмарочные площадки появятся во Владивостоке

Ход организации новых ярмарок обсудили в администрации Владивостока на совещании под руководством главы города Олега Гуменюка. Специалисты готовят площадки в районе пр. Красного Знамени, 86, а также ул. Стрелочной. Здесь должны появиться павильоны в едином современном стиле для проведения продовольственных ярмарок и праздничных гастрономических фестивалей, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

В совещании приняли участие представители управления экономического развития, дорог и благоустройства, управления по вопросам топливно-энергетического комплекса и других. Специалистам поставлена задача скоординировать действия для обустройства новых торговых зон, подключения к электроэнергии, водоснабжению и канализации.

Как сообщила директор Центра развития предпринимательства Елена Новгородова, на пр. Красного Знамени, 86 можно установить порядка десяти одинаковых павильонов, разработанных дизайнерами, для продажи широкого спектра продуктов. Предварительно необходимо восстановить асфальт, обустроить клумбы, поставить лавочки. Также будет устроена санитарная зона с туалетом, подключенным к водоснабжению и канализации.

Еще одна территория для ярмарки – район молокозавода на ул. Жигура и Стрелочной. Здесь на бывших трамвайных путях дорожные службы выровняют площадку, затем будут также установлены эстетичные павильоны в одном стиле и вся необходимая инфраструктура.

Разработаны критерии, согласно которым торговать на новых ярмарках смогут прежде всего фермеры и крестьянские хозяйства, а также предприниматели, предлагающие товары местных производителей. Планируется, что ярмарки будут работать ежедневно.

«Во Владивостоке появятся новые площадки, где местные товаропроизводители смогут предложить свой товар людям, - отметил глава города. – С одной стороны, это дополнительная возможность для жителей покупать качественные продукты по умеренным ценам, с другой - поддержка малого бизнеса, сельхозпроизводителей и приморских предприятий. Важно также, чтобы новые торговые зоны были современными и красивыми».

Напомним, организованные администрацией Владивостока продовольственные ярмарки на Жигура и на Верхнепортовой, которые работают с пятницы по воскресенье, пользуются большой популярностью как у покупателей, так и у продавцов, приезжающих со своей продукцией из разных уголков Приморья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]