Во Владивостоке пройдет Фестиваль цветов, посвященный Дню знаний

Посвященный Дню знаний Фестиваль цветов состоится во Владивостоке 31 августа и 1 сентября. В эти дни на десяти городских площадках пройдет организованная продажа цветочной продукции. К участию в фестивале приглашаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Как сообщили в управлении экономического развития администрации Владивостока, торговля цветами пройдет по следующим адресам:

- проспект Красного Знамени, 86;

- проспект 100-летия Владивостока, 38 (территория рядом с кафе «Роял Бургер»);

- ул. Жигура, 2-б (территория ярмарки);

- ул. Полярная, 1 (остановка «Трудовая»);

- ул. Русская, 25 (аллея Дениса Давыдова).

- ул. Шилкинская, 16а;

- ул. Черняховского, 5;

- ул. Нейбута, 47;

- ул. Борисенко, 20;

- ул. Ладыгина, 15.

Сообщить о своём желании принять участие в фестивале следует в управление экономического развития. Также необходимо заполнить заявление и приложить документы, подтверждающие:

- ведение гражданином личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, огородничеством - для физических лиц;

- факт постановки на учёт в налоговом органе - для юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей.

По всем вопросам участия необходимо обращаться по адресу: Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 29, тел. 8 (423) 261-44-93, 261-41-60, адрес. эл. почты: torgvlc@vlc.ru.

Участие в фестивале - на бесплатной основе.

Напомним, предложение провести во Владивостоке к 1 сентября цветочную ярмарку прозвучало 19 мая на встрече и. о. главы города Константина Шестакова с предпринимателями. В администрации эту идею поддержали.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]